Bimba di 6 anni trovata morta sul divano di casa

SESSA AURUNCA. Una notizia atroce da ogni punto di vista ha squarciato la sera di Sessa Aurunca ma in generale di tutta la provincia di Caserta. Una bimba di 6 anni, Giulia D.L., è stata trovata priva di vita dalla madre sul divano di casa dove stava riposando. Lo scrive https://edizionecaserta.net

L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio: secondo quanto emerso la piccola, che non aveva patologie ma secondo alcune testimonianze aveva già febbre da alcuni giorni. La piccola è stata portata d’urgenza dalla frazione Fasani di Sessa Aurunca dove risiede all’ospedale San Rocco dove però è giunta già cadavere.

Il decesso è legato a cause naturali ma le modalità necessitano di un approfondimento da parte dei medici. Intanto l’intera comunità piange a dirotto per il piccolo angelo volato via all’improvviso.

