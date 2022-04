Malore improvviso, Luigi Iollo muore a 32 anni

San Martino Valle Caudina – E’ stato proclamato il lutto cittadino a San Martino Valle Caudina, per la morte di Luigi Iollo, stroncato da un malore fulminante a soli 32 anni. Lutto cittadino indetto dal sindaco, l’architetto Pasquale Pisano per il pomeriggio di oggi, giovedì 28 aprile, dalle ore 16 alle 17, in occasione dei funerali del giovane strappato alla vita nel fiore degli anni. Lo scrive il giornale locale www.ottopagine.it

Un infarto, un tragico arresto cardiaco avrebbe ucciso Luigi. Questa la probabile causa che ha messo fine alla giovane esistenza di Luigi Iollo. La morte è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri. Luigi è stato soccorso ma si trattava di un infarto fulminante. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore non ha retto ed ha cessato di battere.

La notizia ha colto tutti di sorpresa in paese e sono tanti i messaggi di ricordo e cordoglio che scorrono da ore sui social. Raggiunto dalla tragica notizia, il sindaco di San Martino Valle Caudina si associa al dolore che ha colpito l’intero paese e formula le più sentite condoglianze alla famiglia di Luigi Iollo. Il 32enne viveva con il padre Ciro, la mamma Rosa, le sorelle Giusi e Sonia in un’abitazione del quartiere Starze in via Falcone e Borsellino.

Condividi