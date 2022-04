Covid, Gimbe: quarta dose di vaccino è clamoroso flop

Secondo il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, la campagna per la quarta dose di vaccino è “un clamoroso flop”. Lo dimostrano le percentuali di inoculazione del secondo booster, somminstrato al momento solo al 13% degli immunodepressi e al 2,8% di over 80, anziani fragili e ospiti delle Rsa. Gimbe sottolinea anche come, dopo il netto calo della scorsa, settimana, i contagi siano tornati a salire registrando un incremento del 22,7% in sette giorni. tgcom24.mediaset.it

► La Polonia contro Bruxelles e Pfizer: “Ci rifiutiamo di ricevere questi vaccini, ci rifiutiamo di effettuare i pagamenti”

(i contratti firmati dalla Commissione europea prevedono che gli Stati Ue acquistino almeno 3,2 miliardi di vaccini, ma i 27 Stati membri finora hanno utilizzato circa 900 milioni di dosi)

