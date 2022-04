Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi pomeriggio una nuova conversazione telefonica con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Al centro dei colloqui, informa Palazzo Chigi, vi sono stati gli ultimi sviluppi della situazione sul terreno in Ucraina e l’assistenza al Paese.

Draghi “ha ribadito il pieno sostegno del Governo italiano alle Autorità di Kiev e la disponibilità italiana a contribuire alla ricerca di una soluzione duratura della crisi”, spiega la Presidenza del Consiglio.

Zelensky: ho parlato con Draghi

Su twitter il presidente ucraino Vlodomyr Zelensky annuncia di aver parlato col premier italiano Draghi. “Continua il dialogo con il presidente del Consiglio Mario Draghi – dice Zelenzky, che spiega di aver riferito come sta andando il tentivo del suo paese di “respingere l’aggressione russa”.”Siamo grati per il coinvolgimento dell’Italia nelle indagini sui crimini contro l’umanità commessi dalla Russia.

Apprezziamo anche il sostegno di principio per rafforzare le sanzioni contro l’aggressore”, continua Zelensky.Zelensky ha anche espresso “un grazie speciale all’Italia per aver dato accoglienza a oltre 100.000 ucraini costretti a lasciare le loro case dall’aggressione russa”. Zelensky ha anche detto di aver discusso con Draghi del “coinvolgimento dell’Italia nei futuri accordi di sicurezza” per quanto riguarda l’Ucraina. askanews

