Epatite sconosciuta, Roma: ricoverata bimba di 8 mesi

Una bambina di 8 mesi è stata ricoverato all’ospedale Bambino Gesù di Roma, con un caso di sospetta epatite acuta ad eziologia sconosciuta. La piccola versa in buone condizioni generali. È il secondo caso di epatite misteriosa nel Lazio, dopo quello emerso lo scorso 23 aprile.

A segnalare il secondo episodio infettivo, è stato il servizio regionale delle sorveglianze delle malattie infettive (Seresmi). “È in corso un approfondimento dell’indagine epidemiologica. Nessun allarmismo, ma rimane alto il livello di attenzione del Sistema regionale di sorveglianza delle malattie infettive. Si tratta del secondo caso autoctono nella nostra regione”, ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Epatite sconosciuta, due bambini ricoverati al Bambin Gesù

Al Bambin Gesù è ricoverato anche un bambino di Prato di 3 anni a cui è stata riscontrata una sofferenza epatica. Dalle analisi la problematica non è riconducibile a nessun ceppo di epatite conosciute (di tipo A,B,C,D,E). Non è escluso che possa trattarsi di un caso sospetto di epatite acuta pediatrica, ma i medici su questo punto non vogliono sbilanciarsi. www.romatoday.it

