007 Gb: avanzata russa ostacolata dallo scarso morale delle truppe

L’intelligence Gb: l’avanzata russa è ostacolata dallo scarso morale delle truppe. In un nuovo rapporto dell’intelligence britannica sulla guerra in Ucraina, gli 007 di Londra sostengono che nell’ultima settimana Kiev ha respinto numerosi attacchi russi lungo la linea di contatto nel Donbass, e che sebbene Mosca abbia ottenuto alcune affermazioni territoriali, le sue operazioni sono ostacolate da un morale scarso e dal tempo limitato per riorganizzare le truppe. tgcom24.mediaset.it

Scarso morale?

UCRAINA | I russi hanno il controllo di Mariupol. Il testacoda con il carro armato, poi sfondano una recinzione e passano sopra un'aiuola. #ANSA https://t.co/CTIxuhopfv pic.twitter.com/QE0Rl9ygKl — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) April 21, 2022

