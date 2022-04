Malore improvviso, muore tecnico di radiologia di 38 anni

CORIGLIANO-ROSSANO – Muore tecnico di radiologia di 38 anni – Francesco Piccolo è morto il giorno di Venerdì Santo all’improvviso. Non un nome qualunque e nemmeno un ragazzo qualunque di questa grande comunità. Francesco aveva 38 anni e 15 di questi li ha trascorsi in ospedale, di fianco a chi soffre. Lo scrive https://ecodellojonio.it

Era tecnico di radiologia, all’ospedale “Giannettasio” di Rossano, ma soprattutto era una delle persone più solari che un malato potesse incontrare sulla sua strada. Non solo, era un punto di riferimento per la sua gente, per i suoi amici e per i suoi colleghi. Un tipo allegro e profondo. Una persona davvero speciale. Se n’è andato lasciando vuoto, tanto vuoto, incredulità e sgomento.

Condividi