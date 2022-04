Cina: rafforzeremo il coordinamento strategico con la Russia

Pechino assicura che aumenterà il “coordinamento strategico” con la Russia, suo “partner senza limiti” e lo farà a prescindere dalla volatilità internazionale. Il messaggio inequivocabile è stato volutamente lanciato quando a Washington sono in corso i lavori istituzionali di primavera di Fmi e Banca Mondiale, e il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha messo in chiaro che boicotterà alcune delle relative riunioni del G20 in calendario in cui è presente la Russia, puntando a quelle sulle ricadute economiche dell’invasione dell’Ucraina.

Il ministero degli Esteri cinese, a conferma dei piani della leadership comunista, ha riferito i contenuti dell’incontro avvenuto lunedì tra il suo viceministro Le Yucheng e l’ambasciatore russo a Pechino, Andrey Denisov.

“Indipendentemente da come cambierà la situazione internazionale, la Cina rafforzerà la cooperazione strategica con la Russia per promuovere un nuovo modello di relazioni internazionali e una comunità con un futuro condiviso per l’umanità”, ha riferito una nota ministeriale. Pechino, in altri termini, ribadisce la sua “amicizia senza confini” con Mosca, rimarcata nella dichiarazione congiunta firmata il 4 febbraio scorso dai presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin, in visita nella capitale cinese per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali.

La Cina, “come sempre, rafforzerà il coordinamento strategico con la parte russa, realizzerà una cooperazione vantaggiosa per tutti e salvaguarderà congiuntamente gli interessi comuni di entrambe le parti”, ha affermato Le, in base al resoconto fornito dal ministero degli Esteri. ANSA

