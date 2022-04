Non c’e’ piu’ tempo: l’Europa deve capire che lo stop al gas russo serve subito e non tra mesi. Volodymyr Zelensky usa un intervento video al Parlamento lituano per sferzare l’Unione europea chiedendogli di fare di piu’ abbandonando le riluttanze egoistiche sull’approvvigionamento di gas. ANSA

► Franco: rischio raddoppio dei prezzi del gas

► Ucraina, chi comanda?

“Gli americani. L’ho visto con i miei stessi occhi”

Condividi