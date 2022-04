Ucraina, ONU: per ora nessuna possibilità di cessate il fuoco

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ritiene che “al momento non ci sia la possibilità di un cessate il fuoco globale in Ucraina” come era stato richiesto dalle Nazioni Unite. Parlando con i giornalisti ha detto che dopo la visita del capo degli affari umanitari a Mosca e Kiev stanno aspettando una risposta dalla Russia su alcune proposte, come cessate il fuoco locali per evacuare i civili dalle aree di combattimento, e la creazione di un meccanismo con Russia, Ucraina e Onu per gestire un adeguato accesso umanitario.

La Russia: Kiev trascina i negoziati ma non vuole un accordo

Kiev non punta a raggiungere un accordo ma a trascinare deliberatamente i colloqui. E’ l’accusa lanciata dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, secondo la quale “purtroppo è stato così in tutti questi 7 anni, la delegazione ucraina punta i suoi sforzi non a raggiungere accordi ma a trascinare i colloqui. Conosciamo questa tattica”. tgcom24.mediaset.it

Ucraina, il generale Tricarico: “Biden non vuole la pace, è inutile girarci intorno”…

