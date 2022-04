Kramatorsk – Dichiarazione del Ministero della Difesa russo

08.04.2022 (14:50)

Al fine di accusare la Russia di un presunto attacco missilistico alla stazione ferroviaria di Kramatorsk, il regime di Kiev ha pubblicato sui social media le immagini dei lanciamissili Tochka-U che hanno preso parte all’esercitazione russo-bielorussa “Union Courage 2022” a febbraio.

Si prega di notare che tutte le foto pubblicate da Kiev dall’esercitazione “Union Courage 2022” mostrano sistemi missilistici non russi.

I missili tattici Tochka-U, il cui relitto è stato trovato vicino alla stazione ferroviaria di Kramatorsk, sono utilizzati solo dalle forze armate ucraine.

Secondo informazioni verificate, l’attacco alla stazione ferroviaria di Kramatorsk è stato effettuato dalla divisione missilistica delle forze armate ucraine dall’area di Dobropol’e, 45 chilometri a sud-ovest della città.

Lo scopo dell’attacco del regime di Kiev alla stazione ferroviaria di Kramatorsk era quello di interrompere l’uscita in massa dei residenti dalla città per usarli come “scudi umani” per difendere le posizioni delle forze armate ucraine, come in molti altri centri abitati ucraini.

Dichiarazione del Ministero della Difesa Russo:

https://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12416625@egNews

https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=9581@egOrganization

Traduzione di Costantino Ceoldo

