Vezzosi: “Zelensky traditore, milioni di ucraini la pensano così”

“Milioni di ucraini vedono Volodymyr Zelensky come un traditore che ha abbandonato gli interessi del popolo ucraino”. Maurizio Vezzosi, giornalista freelance italiano, si collega con Massimo Giletti a Non è l’arena su La7 e regala un punto di vista differente sulla guerra in Ucraina. “Non mi sembra opportuno rispondere a provocazioni di cattivo gusto – spiega riferendosi ad alcuni giovani ucraini intervenuti in trasmissione – mi interessa parlare della condizione dei civili a Mariupol, c’è un piglio molto aggressivo in queste settimane e nessuno vuole trovare davvero una soluzione per salvare questa gente, che ha un sostegno minimo in termini umanitari”.

Zelensky traditore

“Al di là dei filo-russi e dei filo-ucraini, come si vive a Mariupol?”, domanda Giletti. “Ho migliaia di testimonianza, l’Ucraina non è Zelensky e ci sono migliaia e milioni di ucraini che sono insofferenti a questo corso politico e che vedono Zelensky come un traditore che ha abbandonato gli interessi del popolo ucraino, russofono o non russofono, e che sostanzialmente ha fatto sì che si verificasse questa situazione”.

“Il suo governo – replica poi a un ragazzo ucraino – ha rivendicato per 8 anni i territori del Donbass come territori ucraini. Quindi sono territori ucraini o territori russi? Perché se sono ucraini, vuol dire che per 8 anni ha bombardato territori ucraini. Negare le ragioni di una parte significa rendere impossibile qualsiasi tipo di compromesso”. liberoquotidiano.it

