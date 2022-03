Genzano di Roma, clochard ucciso a colpi di accetta

Colpito alla testa quatto volte con una accetta, che gli ha lacerato la testa, e lasciato morire in un container, il posto dove viveva. Mihai Costea, clochard romeno di 52 anni e già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato senza vita nella serata di lunedì da un suo amico che era tornato a dormire proprio in quel container, divenuto poi scena di un delitto. Un omicidio efferato consumato in via Terracini, a Genzano, che i carabinieri della compagnia di Velletri stanno ricostruendo.

Ucciso a colpi di accetta

Mihai Costea, secondo le prime analisi del medico legale, è stato ucciso nel tardo pomeriggio di lunedì con quattro colpi di accetta alla testa. I carabinieri che indagano sull’omicidio hanno trovato l’arma ancora insanguinata fuori dal container, nascosta dietro ad alcune assi di legno.

È stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi scientifica per capire da chi è stata usata. Secondo quanto si è appreso, nessuno avrebbe sentito grida provenire dal terreno incolto di via Terracini. Al momento le indagini puntano sui rapporti tesi che potrebbero esserci stati fra Costea e altri clochard della zona. Il 52enne potrebbe essere stato ucciso dopo una violenta lite.

L’area e il container sono stati sequestrati dai carabiniere che hanno già identificato e sentito alcuni senza fissa dimora. Non si esclude che dopo il delitto il killer possa essere fuggito lontano da Genzano. www.romatoday.it

Condividi