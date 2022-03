Crema viso antirughe con effetto filler: i vantaggi

Brutta cosa il tempo che passa, eh? Beh, certo, inevitabile lamentarsene un po’. Diciamo che tra gli aspetti positivi e quelli meno piacevoli dell’approcciarsi alla maturità, possiamo far rientrare anche alcuni inestetismi della pelle che, indubbiamente, possono rivelarsi piccoli fastidi estetici da cercare di tenere a bada il più possibile. Ci riferiamo ovviamente alle rughe del viso: sapevate che ne esistono ben cinque tipologie diverse? Certo, le rughe d’espressione sono anche quello che caratterizza il nostro volto e il nostro aspetto e non averle ci priverebbe della nostra individualità. Si può però lavorare per non farle diventare troppo invasive e, appunto, inestetiche, grazie a prodotti ad hoc efficacissimi come Filorga Time Filler, una crema viso antirughe appunto a base di filler che renderà più giovane e “a tono” nei punti giusti il nostro viso.

Ma cosa sono questi prodotti a base di filler? È quello che illustreremo nei prossimi paragrafi, che vi invitiamo a leggere anche per scoprirne, se già non li conoscete, gli indubbi vantaggi.

FILLER: DI CHE COSA SI TRATTA?

Cosa sono i filler? Si tratta di particolari sostanze impiegate nella medicina estetica che correggono gli inestetismi della pelle (rughe, principalmente, ma anche cicatrici da acne o chirurgiche). Un’altra loro peculiarità è la capacità di riempire (“To fill”, in inglese) aree del corpo o del volto che hanno perso volume e tono.

Vengono usati per contrastare i segni del tempo e dare al volto un aspetto più giovane. La loro azione avviene tramite iniezione nel derma o nel tessuto sottocutaneo grazie a siringhe con piccolissimi aghi. Come capite, si tratta di un intervento del tutto non invasivo e senza anestesia, ma che deve necessariamente essere praticato da medici specialisti.

Tutto questo finché non sono stati messi a punto prodotti specifici a base di effetto filler, come le creme viso realizzate da marchi di assoluta affidabilità nel pianeta della cosmetica e della bellezza quali Filorga.

I BENEFICI DELLE CREME VISO A BASE DI FILLER

I filler cosmetici sono prodotti ad azione antirughe, basati su formule ricche di principi attivi che vanno a reidratare la pelle, attenuando “dall’interno” i più evidenti segni del tempo. Di fatto sono dei veri e propri emulatori dei filler medici, che appianano le rughe e ringiovaniscono il viso. La crema antirughe riempie le linee cutanee legate all’invecchiamento del derma, idratandolo e migliorandone il tono.

Sono principalmente due, i tipi di crema filler: quella a base di acido ialuronico e quella con il collagene. Soprattutto il primo tipo è quello preferibile, perché l’acido ialuronico ha una forte capacità come idratante, levigante e tonificante della pelle, capace di garantire un effetto lifting.

Soprattutto nei punti più delicati del viso, come le palpebre (che con l’età tendono a ingrossarsi e cadere), gli zigomi, il naso e le labbra e la parte laterale del viso, è dove la crema a base di filler va spalmata con più cura, badando a distenderla massaggiando la pelle.

La durata delle creme filler è ovviamente minore, rispetto agli interventi di medicina estetica: per questo motivo è la costanza dei trattamenti e la cura negli stessi che si rivelerà vincente: prima di applicare la crema filler sarà fondamentale rimuovere tutti i resti del trucco, per permettere all’acido ialuronico di entrare meglio nel derma e “lavorare” in modo più efficace.

