Malore improvviso, body builder 22enne trovato morto dai genitori

Treviso – E’ stato colpito da un malore improvviso, forse un infarto, proprio quando era appena arrivato di fronte al cancello di casa, a bordo della sua auto, con il motore ancora acceso. Il padre Corrado, alle 4 circa, non vedendolo rientrare, sono usciti di casa e lo hanno trovato esanime, a bordo dell’abitacolo: in mano aveva ancora il telefono, con un messaggio che però non era ancora partito.

La tragedia è stata scoperta all’alba di martedì 22 marzo, a Selva di Volpago del Montello, in via Castagnè. A perdere la vita un body builder 22enne volpaghese, Samuel Carletti. Medico e infermieri del Suem 118 non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Intervenuta a Selva anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Montebelluna per svolgere gli accertamenti del caso.

Body builder per passione

La salma, recuperata dalla protezione civile, è stata portata presso l’obitorio dell’ospedale di Montebelluna, in attesa di quanto disporrà l’autorità giudiziaria che potrebbe ordinare un esame autoptico sul corpo del 22enne, molto sportivo e con la passione per il body building. In auto, al momento del ritrovamento della salma, era presente anche la borsa della palestra.

«Da sei anni frequentava la palestra -ricorda una delle istruttrici, Elisa- era una persona squisita, buona, un bravo ragazzo, molto determinato: si era appassionato al fitness e stava facendo un percorso. Ieri sera siamo rimasti a chiacchierare, era un pò più stanco del solito ma stava bene. Per tutti lui era un emblema, una mascotte, sempre molto attento al cibo e alla forma. Era un ragazzo adorabile». www.trevisotoday.it

