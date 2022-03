La scorsa notte, nella zona di Trastevere a Roma, un cileno di 19 anni ha accoltellato, senza alcun apparente motivo, un 17enne e un 18enne. Le aggressioni sono avvenute in piazza San Callisto e via Giacomo Venezian. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno arrestato il cittadino sudamericano. I feriti sono stati trasportati in ospedale e non sono in pericolo di vita. tg24.sky.it/roma

