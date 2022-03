Ucraina, generale Rossi: se serve, si può riattivare la leva obbligatoria

“Rispetto alla circolare dello Stato Maggiore la cui diffusione ha suscitato molte domande – spiega il generale Domenico Rossi ex deputato ed ex sottosegretario alla Difesa – va ricordato che essendo l’Italia parte di alleanze di difesa internazionali, ovvero la Nato, abbiamo sempre dei reparti in stato di prontezza operativa”.

Ma se invece si profilassero degli scenari di guerra reali ci sarebbero doveri anche per i civili? “Ricordiamo che la creazione dell’esercito professionale non ha abolito la leva, l’ha solo sospesa, anche perche’ la difesa della Patria in Costituzione e’ ‘sacro dovere del cittadino’ quindi avremmo dovuto fare una modifica costituzionale. Se in caso di guerra o grave crisi internazionale gli effettivi dell’esercito non dovessero bastare si potrebbe riaprire la leva obbligatoria sia per uomini che per donne visto che ormai l’esercito e’ aperto anche alle donne”. ANSA

