Generale Tricarico: “militari russi allo sbaraglio”

Dalla Russia, nella guerra in Ucraina, “molti militari sono stati mandati allo sbaraglio, perlomeno quelli di leva, molti altri Putin ha intenzione di sacrificare alla sua visione folle. Non so che percezione ci sia nell’opinione pubblica russa di ciò che sta accadendo”.

Lo afferma all’Adnkronos il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, sulle perdite nelle forze armate russe. Tra i militari russi, secondo il generale Tricarico, “c’è da augurarsi che il sentimento di ribellione verso veri e propri ordini criminali prevalga sulla paura della repressione”.

“E’ impossibile sapere gli obiettivi che Putin ha in testa, ma sono sicuramente ambiziosi” dice il generale Tricarico all’indomani del discorso del presidente russo Vladimir Putin allo stadio Luznki di Mosca. “C’è oggi una base negoziale già definibile e ci si potrebbe concentrare sullo status finale dell’Ucraina, ma non pare che Putin abbia voglia di sedersi al tavolo e avviare, su queste basi, le negoziazioni” aggiunge.

Drammatico video di Oleksy Arestovic, portavoce del presidente Zelensky: l’esercito ucraino sta sostenendo aspri scontri nella zona di Volonovakha e non ci sono truppe per provare a forzare l’assedio russo a Mariupol’.

