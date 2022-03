Letta: inviare armi all’Ucraina, nessun dubbio

Inviare armi all’Ucraina? “Non ho avuto dubbi dall’inizio sul fatto che fosse necessario aiutare il popolo ucraino a resistere per un motivo molto semplice: la resistenza del popolo ucraino con armi tradizionali è la condizione perché ci possa essere la pace”. Lo ha ribadito il segretario del Pd, Enrico Letta, all’Expo a Verona.

“Se non c’è quella resistenza, c’è semplicemente l’annessione dell’Ucraina modello Cecenia, cioè una distruzione del Paese. Perché oggi siamo in una condizione in cui Putin non vince questa guerra? Perché – ha concluso – c’è una resistenza di un popolo che è motivato a resistere, e questo sta facendo la differenza”. (askanews)

Nota – inviare armi a chi spara sul suo popolo, ma che bella idea…

-Da dove siete arrivati?

Da Mariupol

-Come ci siete riusciti?

I militari russi ci hanno portato qui.. Hanno aperto il sotterraneo del palazzo […] e ci hanno lasciato uscire e portato qui. Grazie a loro.

-e l’esercito ucraino vi ha aiutato?

-l’esercito ucraino ha sparato. pic.twitter.com/2lm9o4yK3e — Fabio Franchi (@FabioFranchi1) March 17, 2022

