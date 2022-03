Ucraina, Fico: da Italia sostegno umanitario e militare

“Al Presidente Stefanchuk ribadisco il sostegno del mio Paese e di tutto il Parlamento italiano. Un sostegno concreto che si è tradotto nei giorni scorsi nell’invio da parte del Governo di aiuti di carattere umanitario, logistico e militare. Agli aiuti si aggiungono le misure adottate in Italia per fare fronte all’arrivo di profughi in fuga dalle zone del conflitto”.

Lo ha ribadito il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo in videocollegamento alla riunione straordinaria del G7 Parlamenti a cui partecipa anche il presidente del Parlamento ucraino.

“Stiamo assistendo a un allargamento delle ostilità a nuove aree del Paese, con il conseguente gravissimo bilancio di vittime civili e in termini di devastazione. È necessario porre in essere ogni sforzo per fermare questo inaccettabile atto di aggressione perpetrato nel cuore dell’Europa”. (askanews)

Condividi