Muore a 16 anni, Gabriele vittima di un malore improvviso

Muore a 16 anni vittima di un malore improvviso mentre si trovava alla stazione di Rivarolo Canavese. Se ne è andato venerdì scorso Gabriele, 16 anni appena, vittima di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Gabriele si trovava alla stazione di Rivarolo quando improvvisamente si è sentito male, immediata la chiamata al 112. Lo scrive il giornale locale primailcanavese.it

L’ambulanza della Croce Rossa rivarolese è riuscita a stabilizzare il ragazzo che è poi stato elitrasportato al Cto di Torino in condizioni critiche e dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere poco dopo il suo arrivo.

Profondo cordoglio

Una morte che ha lasciato sgomenta la comunità di Bosconero dove il ragazzo risiedeva insieme alla famiglia e quella di San Benigno dove studiava. In queste ore sono in molti a scrivere sui social messaggi di cordoglio e incredulità per la morte del ragazzo.

