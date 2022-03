Serracchiani: deputati Pd pronti a partire per l’Ucraina

“Abbiamo ricevuto tutti la lettera dell’associazione e so che qualcuno del gruppo ci stava pensando”. Così la presidente dei deputati Pd, Debora Serracchiani, risponde all’Adnkronos in merito alla missione umanitaria organizzata dalla Comunità Papa Giovanni XIII in Ucraina su cui è intervenuta la Farnesina sconsigliando ai parlamentari di prendere parte all’iniziativa.

Presidente, viste le raccomandazioni della Farnesina, ritiene di sconsigliare ai parlamentari del suo gruppo di aderire al momento alla missione? “Sì, l’ho già fatto”. E sullo scopo della iniziativa, in particolare raggiungere un gruppo di trenta bambini orfani per evacuarli, Serracchiani spiega che c’è l’impegno della Farnesina che ha promesso di “fare direttamente da tramite con l’associazione per aiutare bambini oggetto della lettera”.

Deputati Pd pronti a partire

L’eurodeputato del Pd, Pierfrancesco Majorino, è tra i parlamentari che hanno dato disponibilità a partecipare alla missione umanitaria organizzata dalla Comunità Papa Giovanni XIII in Ucraina “Ho dato disponibilità di massima a partecipare a iniziative che mostrino chiara e forte vicinanza al popolo ucraino. Quando partiranno le valuterò”, spiega Majorino all’Adnkronos. L’eurodeputato dem giovedì sarà “in Polonia per verificare le condizioni dei profughi. Ovviamente -specifica- tutto quel che si fa, va concordato io credo con le autorità”. ADNKRONOS

Ci sarebbero una ventina di morti a Donetsk in conseguenza di un bombardamento della città con un missile balistico da parte dell' esercito ucraino. pic.twitter.com/TwrWDZ506Q — Marco Bordoni (@bordoni_russia) March 14, 2022

