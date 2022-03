Draghi su approvvigionamenti alimentari e “economia di guerra”

“Dobbiamo prepararci ma non è assolutamente un’economia di guerra – ha precisato il premier -. Ho visto degli allarmi esagerati. Prepararsi non vuol dire che ciò debba avvenire sennò saremmo già in una fase di razionamento”.

“Dobbiamo ri-orientare le nostre fonti di approvvigionamento e ciò significa costruire delle nuove relazioni commerciali”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda le sanzioni adottate contro la Russia il premier ha detto che “sono molto pesanti e sono state adottate da tutti senza esitazioni. Possono essere anche più pesanti, l’importante è essere consapevoli che hanno un impatto su famiglie e imprese e, soprattutto, per il mantenimento della loro produzione”.

