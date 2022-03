Ucraina, Patuanelli: agroalimentare in difficoltà

“L’aumento generalizzato di quasi tutte le materie prime e dei costi energetici sta progressivamente erodendo la redditività dell’attività economica: il settore agroalimentare non riesce più a redistribuire gli aumenti lungo la filiera produttiva”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, nella sua informativa in Cdm sulle conseguenze della crisi ucraina per la filiera.

Patuanelli ha proposto alcuni “immediati interventi” per assicurare un efficace sostegno alle aziende del settore agroalimentare. In ambito nazionale, il ministro propone di incentivare operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito bancario delle imprese agricole; garantire una moratoria alle scadenze dei termini relativi all’indebitamento in essere con istituti di credito o altri operatori; adottare misure per sostenere la domanda all’interno del mercato agroalimentare; sostenere il potenziamento delle produzioni nazionali e finanziare specifiche misure di sostegno alle filiere più esposte alla crisi, anche attraverso la sospensione degli oneri previdenziali a carico dei datori di lavoro. (askanews)

