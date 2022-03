Filarmonica di Cardiff cancella concerto con Ciajkovskij

La Filarmonica di Cardiff (Galles), riporta la rivista Classical Music, rimuove Ciajkovskij dal programma alla luce dell’invasione russa dell’Ucraina.L’orchestra aveva in programma un concerto tutto incentrato su Ciajkovskij per la prossima settimana, ma ha deciso di cambiare il programma ritenendolo ‘inappropriato’ in questo momento. L’Ouverture di Cajkovskij del 1812 doveva essere inclusa nel prossimo concerto dell’orchestra all-Tchaikovsky alla St David’s Hall il 18 marzo, ma la scelta è stata considerata “inappropriata in questo momento”.

L’Ouverture del 1812 è stata scritta per commemorare la riuscita difesa russa contro l’invasione di Napoleone nel 1812, con cannoni, rintocchi e una fanfara in ottone. Il pezzo doveva essere eseguito insieme a un’altra opera ‘militaristica’ di Ciajkovskij: la Marcia Slava del 1876, scritto per celebrare il coinvolgimento della Russia nella guerra serbo-ottomana. La seconda sinfonia del compositore era l’ultimo pezzo del programma.

L’orchestra presenterà invece un programma incentrato sulla Sinfonia n. 8 di Dvorák, con The Cowboys Overture di John Williams che aprirà il concerto e un’esecuzione di Enigma Variations di Elgar nella seconda metà.

Martin May, il direttore dell’orchestra, ha spiegato così la decisione: “Ci siamo basati sull’attualità. Un membro dell’orchestra ha una famiglia direttamente coinvolta nella situazione ucraina e stiamo cercando di rispettare questa situazione nell’immediato. C’erano anche due pezzi a tema militare come parte del programma (la Marcia Slava e 1812) che ritenevamo particolarmente inappropriati in questo momento. Siamo stati anche informati che il titolo “Little Russian” della Sinfonia n. 2 era considerato offensivo per gli ucraini.

“Anche se al momento non ci sono piani per ripetere il concerto di Ciajkovskij, non abbiamo in programma di cambiare i nostri programmi estivi e autunnali che contengono brani di Rachmaninov, Prokofiev e Rimsky-Korsakov. Quindi, in sintesi, questa è una decisione una tantum presa con le migliori intenzioni e non c’è intenzione di escludere Cajkovskij in particolare. È uno dei miei compositori preferiti. Siamo consapevoli che, qualunque decisione prendiamo, non andrebbe bene’Questa è solo l’ultima di una serie di cancellazioni di concerti e festival a causa della invasione russa dell’Ucraina. ASKANEWS

