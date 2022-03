Covid, Sileri: nuove sottovarianti Omicron tra i non vaccinati

“Si sta registrando un lieve aumento dei contagi, non solo in Italia” ma anche in altri Paesi europei. “Non è però significativo finché non si vede un aumento dei ricoveri, che per ora non c’è”.

Questo incremento “è verosimilmente dovuto alle sottovarianti Omicron, di cui una è più diffusiva di Omicron stessa”. E “si verifica soprattutto tra non vaccinati, in tutte le fasce di età, prevalentemente adolescenziali”. Così a Mattino 5, su Canale 5, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che ha aggiunto: “La maggior circolazione non si traduce in aumento di ricoveri, quindi la situazione è francamente sotto controllo”. ANSA

