UE: verso eurobond per finanziare spese di energia e difesa

MILANO, 08 MAR – L’Unione Europea si starebbe preparando a lanciare eurobond “su vasta scala” per finanziare le spese dell’energia e della difesa .

E’ quanto scrive l’Agenzia Bloomberg riportando fonti riservate secondo le quali i tecnici sono al lavoro per mettere a punto un piano da presentare dopo il prossimo summit di Versailles in programma per il 10-11 marzo. Ancora da decidere l’importo e la struttura dell’operazione. (ANSA)

Che cosa sono gli eurobond

Gli eurobond sono un ipotetico meccanismo solidale di distribuzione dei debiti a livello europeo attraverso la creazione di obbligazioni del debito pubblico dei Paesi facenti parte dell’eurozona, da emettersi a cura di un’apposita agenzia dell’Unione europea, la cui solvibilità sia garantita congiuntamente dagli stessi Paesi dell’eurozona

