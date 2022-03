INTERVISTA A ANTONIO DI SIENA, PROMOTORE DEL COMITATO CONTRO LA GUERRA

È il tempo del dialogo e del buonsenso. (video “L’antidiplomatico”)

No alla guerra

No all’invio di armi ed equipaggiamento all’Ucraina.

No al coinvolgimento italiano ed europeo nel conflitto.

No alla Nato

No al finto pacifismo belligerante.

Per un mondo multipolare che viva un nuovo periodo di pace stabile e duratura e condivisa

