Colao, in arrivo piattaforma IDPay per i benefici sociali

ROMA, 02 MAR – “Stiamo pensando ad una piattaforma per l’erogazione di tutti i benefici sociali, il nome provvisorio è IDPay, tutto direttamente in digitale, addirittura in pagamento anticipato, senza bisogno di dover anticipare i soldi, venire riconosciuti nel punto vendita e ricevere l’ammontare di bonus di voucher grazie alla piattaforma” e si può partire “già da quest’anno”.

Lo ha detto il ministro dell’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, al forum ANSA: ‘Contanti addio, il futuro digitale dei pagamenti‘.

Il ministro ha ricordato che “La battaglia per avere meno contanti e più cashless è una battaglia per digitalizzare il paese e aumentare la produttività e la competitività delle piccole imprese” e che “non c’è un vantaggio per il Paese dall’utilizzo del contate, ma c’è uno svantaggio” (ANSA).

