Lite per la guerra tra camionisti ucraini: coltellate in A4

E’ finita nel sangue la lite tra due camionisti ucraini sulla guerra contro la Russia. E’ quanto sarebbe accaduto sull’autostrada A4 tra Rovato e Palazzolo nel bresciano dove è scoppiata una lite tra due uomini di nazionalità ucraina che si è conclusa con un accoltellamento. Protagonisti due ucraini che hanno però posizioni ideologiche e politiche diverse: uno filogovernativo e l’altro separatista, originario del Donbass.

Il ferito è stato trasportato in ospedale in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia di Stato, ma gli agenti stanno attendendo un interprete in quanto l’aggressore parla un inglese stentato.

I due, autotrasportatori di mezzi diversi, si sono incontrati nell’area di servizio e hanno discusso sulla guerra in corso in Ucraina. La vittima è stata colpita con una coltellata ai reni ed è ricoverata in prognosi riservata agli Spedali civili di Brescia. www.leggo.it

