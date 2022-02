Ucraina, la UE chiude Russia Today e Sputnik

“Con una mossa senza precedenti vieteremo la presenza in Ue della macchina mediatica del Cremlino. Russia Today e Sputnik, che sono controllate dal governo, e le testate a loro legate non potranno piu’ diffondere le loro bugie per giustificare la guerra di Putin e creare divisioni nell’Unione. Stiamo sviluppando gli strumenti per vietare questa disinformazione tossica e dannosa in Europa”.

Lo annuncia la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. “Introdurremo misure restrittive” contro “i piu’ importanti settori” dell’economia della Bielorussia. “Stop all’export di prodotti come carburanti minerali, tabacco, legname, cemento, ferro e acciaio. E sara’ esteso il divieto di scambi commerciali” per quei settori sui quali “e’ stata sanzionata la Russia“, ha aggiunto Von der Leyen. https://notizie.tiscali.it

