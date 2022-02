Gentiloni, ‘messaggio a Putin: non ci dividerai’

“Questa sera mettiamo sul tavolo del Consiglio europeo un pacchetto di sanzioni pesanti e mirate contro la Russia: sanzioni che limiteranno duramente l’accesso della Russia sia al mercato dei capitali, sia a tecnologie che sono cruciali per la sua economia”. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni intervenendo al seminario Eurofi a Parigi.

“Il nostro messaggio al presidente Putin in risposta a questo oltraggio è inequivoco . Non ci riuscirai. E non ci dividerai – ha detto ancora Gentiloni -. La forza non prevarrà sullo stato di diritto. L’Unione europea, e l’intera comunità di nazioni democratiche non tollererà Questa sfrontata violazione del diritto internazionale. Siamo Uniti con il popolo ucraino”. (askanews)

