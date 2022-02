Vaccino Novavax, Bassetti: “non lo farà nessuno”

Arriva in Italia il primo vaccino proteico anti Covid della Novavax. Le dosi di Nuvaxovid, questo il nome ufficiale, potranno essere prenotate da domani, 23 febbraio, in Piemonte e da giovedì nel Lazio. Ed entro la fine di questa settimana una prima fornitura da un milione di dosi saranno subito distribuite a tutte le regioni e province autonome, come annunciato dal Commissario Francesco Figliuolo.

Il vaccino Novavax

Basato sulla tecnica più tradizionale delle proteine ricombinanti, l’obiettivo dichiarato è quello di convincere gli italiani più refrattari a vaccinarsi, tanto che è stato ribattezzato ‘il vaccino dei no vax‘. Ma non tutti gli esperti sono convinti che possa sciogliere le riserve granitiche degli antivaccinisti.

Secondo Matteo Bassetti, “non si vaccinerà nessuno o in pochissimi anche se non è un vaccino mRna, ma proteico”. “Qui il problema è di chiusura mentale nei confronti dei vaccini in generale“, afferma infettivologo e primario dell’ospedale San Martino di Genova, spiegando che “la tecnologia mRna ci darà il vaccino per tante malattie tumorali”.

“È un’evoluzione positiva la tecnologia mRna, meno male che c’è stata. Chi attacca Big Pharma come se fosse la ‘Spectre’ ricordi che è grazie a queste realtà se adesso si vive fino a 85 anni. Meno male che ci sono le industrie farmaceutiche che se dovessimo aspettare l’Italia con i soldi che stanzia per la ricerca, sapete dove saremmo?”. adnkronos

