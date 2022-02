Speranza: “Grazie a chi lavora nel Sistema sanitario”

“Gratitudine vera e profonda va agli uomini e alle donne del Sistema sanitario nazionale, il Paese ha retto grazie a voi”.

Così il ministro della Salute Roberto Speranza si rivolge a tutti gli operatori del Ssn nella Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. Il presidente Sergio Mattarella aggiunge: “Grazie al loro spirito di sacrificio abbiamo arginato il rischio di perdite ancora maggiori”.

Sistema sanitario e importanza del vaccino

Il ministro definisce poi “il Servizio sanitario che abbiamo” uno “straordinario patrimonio del Paese, che va difeso con tutte le energie di cui disponiamo” e sottolinea ancora l’importanza del vaccino nella lotta al Covid.

“Oggi 91 italiani su cento sono vaccinati” – “Due anni fa fummo costretti a fare scelte difficili – spiega -, oggi il 91% della popolazione sopra i 12 anni si è vaccinata e questo ci mette nelle condizioni di gestire in maniera del tutto diversa la pandemia, che purtroppo è ancora in corso, e ci sta permettendo in queste ore di piegare la curva senza ricorrere a chiusure generalizzate. Abbiamo somministrato in 13 mesi e mezzo 133 milioni di dosi e questo lo può fare solo un grande Paese, solo un grande Servizio sanitario nazionale fatto di uomini e donne come voi“.

“Finita la stagione dei tagli” – Speranza sottolinea poi la fine della stagione dei tagli e gli investimenti in campo: 124 miliardi nell’ultima legge di Bilancio, 20 miliardi del Pnrr e i fondi Ue sulle aree disagiate”. tgcom24.mediaset.it

