Mandato a casa dal Pronto soccorso, bimbo di 4 anni muore di peritonite

Milano: bimbo di 4 anni muore di peritonite dopo essere stato dimesso. Tragedia a Milano: un bambino di quattro anni è morto per peritonite acuta dopo essere stato dimesso il giorno prima dall’ospedale Policlinico di Milano.

Bambino morto a Milano: due medici indagati per omicidio colposo

I fatti risalgono a novembre ma, come spiega Ansa, se ne è avuta notizia solo ora che la Procura di Milano ha iscritto per omicidio colposo il medico specialista che quella sera era di turno al Pronto soccorso e la specializzanda che ha visitato il piccolo.

Bambino morto di peritonite a Milano: il peggioramento dopo le dimissioni

I genitori del bambino lo avevano portato al Pronto soccorso perchè il piccolo aveva forti dolori all’addome e vomitava. Era stato dimesso con una diagnosi di gastroenterite ma il giorno successivo le sue condizioni erano ulteriormente peggiorate ed i genitori avevano chiamato il 118 per portarlo nuovamente in ospedale d’urgenza. Per il bambino tuttavia non c’è stato nulla da fare.

Come riferisce ancora Ansa, è il dipartimento ‘ambiente, salute, sicurezza, lavoro’ della Procura di Milano ad aver disposto una consulenza (ancora in corso) per verificare eventuali imperizie da parte dei due medici. Accertamenti per appurare eventuali negligenze soprattutto in relazione alla decisione di rimandare il bambino a casa con diagnosi di gastroenterite e con la prescrizione di assumere un farmaco antipiretico.

Tra le analisi che sono state disposte dagli inquirenti ci sono esami istologici e tossicologici per stabilire quale fosse il livello di infiammazione. I pm vogliono anche capire perche’ i medici non abbiano effettuato una ‘Ves’, ossia l’esame del sangue che permette di evidenziale l’eventuale presenza di infiammazione nell’organismo. Ci sono in questi casi protocolli specifici da seguire. affaritaliani.it

