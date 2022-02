Pd, Morassut e Boldrini: manifestazione contro la guerra tra Russia e Ucraina

“No alla guerra! Il Pd lanci una grande manifestazione nazionale contro il rischio di guerra”. E’ la proposta di Roberto Morassut, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera e membro della direzione nazionale Dem.

“Si apra una trattativa che deve vedere l’Europa protagonista, sostenuta da una mobilitazione di popolo e di giovani. Non lasciamo solo alla diplomazia il compito di scongiurare il rischio di una guerra ma diamo voce alle ansie e alla voglia di pace di milioni di europei. Ritroviamoci in piazza per dire no alla guerra”, aggiunge.

Coinvolgere le persone contrarie alla guerra tra Russia e Ucraina

Boldrini – “Sostengo l’iniziativa di Morassut: oltre al lavoro diplomatico è importante promuovere una manifestazione che coinvolga tutte le persone contrarie alla guerra tra Russia e Ucraina. Dobbiamo essere al fianco delle migliaia di cittadine e cittadini ucraini scesi oggi in piazza”, scrive su Twitter Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo. ADNKRONOS

