Sileri: da politico non direi ‘non vaccino mio figlio’

“Non condivido quello che hanno detto Salvini e Meloni, me lo sarei tenuto per me. Da politico io non andrei a dire ‘non li vaccino’”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo a Timeline su SkyTg24 sulla decisione di non vaccinare i figli annunciata dal leader della Lega Matteo Salvini e dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

“Rispetto le loro decisioni, forse per me, che sono un medico – ha aggiunto – è molto più facile decidere, la risposta è abbastanza semplice. Non vi è obbligo per la loro fascia di età, sopra i 5 anni, io da medico direi fatelo”.

Sileri ha spiegato di credere “che in parte non sia giusto andare a chiedere a un politico se vaccina il figlio. Non credo comunque che la scelta di Salvini e Meloni sia da irresponsabili, irresponsabilità è dire che il vaccino non funziona, contiene il grafene, etc.”. https://livesicilia.it

Condividi