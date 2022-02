Ema valuta terza dose di vaccino Pfizer agli adolescenti

‘L’Agenzia europea per i medicinali ha avviato la valutazione della domanda di autorizzazione all’uso di una dose di richiamo di Comirnaty (il vaccino di BioNTech/Pfizer) negli adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni. Inoltre, è in corso anche la domanda di autorizzazione per l’uso negli adolescenti di età compresa tra 16 e 17 anni’. E quanto reso noto dall’Aifa, l’Agenzia Italiana del farmaco comunicando la decisione di Ema di valutare la richiesta avanzata dal colosso farmaceutico.

Terza dose di vaccino Pfizer

‘Le dosi di richiamo sono somministrate alle persone vaccinate (ossia a coloro che hanno completato la vaccinazione primaria) per ripristinare la protezione dopo il calo’ – viene specificato. ‘Al momento, la dose di richiamo può essere somministrata alle persone di età pari o superiore a 18 anni’

Leggi anche

► Vaccini, tramite Ema Big Pharma approva se stessa?

‘Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA – riposta la nota condurrà una valutazione accelerata dei dati presentati dall’azienda che commercializza il vaccino, compresi i risultati delle evidenze dal mondo reale provenienti da Israele. L’EMA renderà noto l’esito della valutazione a tempo debito’. Nella chiosa della nota viene specificato e ribadito che Cominarty è un vaccino destinato a prevenire la malattia (altra cosa rispetto al contagio) da coronavirus 2019 (COVID-19). www.lapressa.it

Condividi