Ragazzo di 17 anni muore durante l’ora di ginnastica: 90 indagati

Novanta persone, tra medici e infermieri dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di un diciassettenne di Verdello, Gabriele Marletta, deceduto nella Terapia intensiva del nosocomio bergamasco martedì scorso, dopo un mese e mezzo di ricovero.

muore durante l’ora di ginnastica

Il 14 dicembre infatti il giovane, studente liceale, si era sentito male durante l’ora di educazione fisica, mentre correva con i compagni di classe dell’istituto Einaudi di Dalmine. La sua insegnante gli aveva praticato il massaggio cardiaco, poi erano arrivati i medici con il defibrillatore, e poi ancora il trasporto d’urgenza in ospedale.

Per giovedì 10 febbraio è stata disposta l’autopsia e così la Procura ha indagato, quale atto dovuto, tutti i medici e gli infermieri che in un mese e mezzo si sono occupati del giovane, in modo che possano difendersi e nominare dei periti. https://milano.repubblica.it

