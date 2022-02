Cremona, cronista ‘La provincia’ stroncato da un malore a 47 anni

SAN BASSANO – Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. Si è spento questa mattina Matteo Berselli, di San Bassano. Classe 1975, sposato con Simona e papà di Raffaele, nelle prime ore della giornata Matteo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Crema, dove è stato sottoposto ad un intervento cardiaco di angioplastica, in seguito ad un forte malore. Le sue condizioni sono però peggiorate nelle ore successive, fino alla drammatica notizia.

Matteo Berselli era giornalista presso il giornale La Provincia dal 2000. In questi anni si è occupato di cronaca del territorio (in particolare della zona di Soresina, Castelleone, San Bassano e dintorni); per lo sport ha seguito il Pizzighettone e negli ultimi anni anche il Crema Calcio, sia in casa che in trasferta.

Condividi