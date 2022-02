Trovato morto nella sua camera da letto: Gerry Lepre aveva 24 anni

CASTELLAMARE/ SANT’ANTONIO ABATE – Gerry Lepre è stato ritrovato senza vita nella sua camera da letto. Da giorni la famiglia e gli amici si chiedono perché il suo cuore si sia fermato. Lo scrive www.ilmeridianonews.it

Il giovane, come riportato da il Corrierino, si trovava fuori dalla Campania per il suo lavoro nel settore della nautica navale. Il pubblico ministero del posto ha disposto l’autopsia per capire cosa sia avvenuto al giovane di 24 anni. A metà settimana si attende il rientro della salma in Campania, dopo il dissequestro della Procura. Solo allora i familiari e gli amici potranno dirgli addio. In attesa dell’esito continuano i messaggi di sconcerto e dolore che proseguono dal primo febbraio.

“Un ragazzo perbene, gentile con tutti e dal gran cuore. Un’ingiustizia la sua scomparsa” questo è uno dei commenti che lo descrive. C’è, invece, chi pubblica sue foto e video tra Castellammare e Sant’Antonio Abate.

