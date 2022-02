Cartabia contro i discorsi di odio

La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha partecipato oggi a Lille al vertice informale Gai (ministri affari interni e giustizia). Tra i temi, i discorsi di odio. Il suo intervento, fanno sapere fonti di via Arenula, è iniziato con il ricordo della visita al binario 21 del Memoriale della Shoa di Milano, accompagnata dalla senatrice a vita Liliana Segre e con il richiamo alla parola ‘Indifferenza’ scritta all’ingresso.

Martedì la Ministra Cartabia sarà in audizione alla commissione, presieduta dalla senatrice Segre, sul contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio.

Nell’intervento al vertice di Lille, la Ministra ha appoggiato l’iniziativa della presidenza francese di procedere nell’analisi sulla proposta di estendere l’elenco dei reati europei (ai sensi dell’ art 83) anche a quelli per hate speech e hate crimes. Per Cartabia, però, “contro i discorsi d’odio non si può puntare solo sull’aspetto penale, ma bisogna anche educare, prevenire e riparare”. Cartabia ha posto l’attenzione anche sul tema dell’anonimato in rete e sugli algoritmi. (askanews)

