Mattarella: “responsabili del futuro della Repubblica, viva l’Italia”

“Una Repubblica capace di riannodare il patto costituzionale tra gli italiani e le loro istituzioni libere e democratiche”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento a Montecitorio.

“Noi, insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica. Viva la Repubblica, viva l’Italia”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricordando le ultime parole di David Sassoli conclude il suo intervento nella cerimonia di insediamento in corso a Montecitorio. (ANSA)

Un lunghissimo applauso di tutta l’Aula ha salutato la fine del discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I grandi elettori si sono tutti alzati per applaudire e i membri del governo hanno fatto altrettanto, voltandosi verso il presidente, per primo il premier Mario Draghi.L’applauso è andato avanti per alcuni minuti e ha riguardato tutti i gruppi, anche se molti dei grandi elettori di Fdi lo hanno interrotto ben prima degli altri, rimettendosi a sedere. (askanews)

