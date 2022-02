La strage di Capaci a Sanremo. Saviano: interverrò a titolo gratuito

La strage di Capaci a Sanremo. Ne parlerà Roberto Saviano.

“È un onore per me ricordare, giovedì a Sanremo2022, a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, la rivoluzione civile di Falcone e Borsellino.

Interverrò a titolo gratuito; importantissimo raccontare come hanno rivoluzionato il modo di interpretare la sintassi del potere”. Lo scrive Roberto Saviano su Twitter.

