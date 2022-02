Stellantis, immatricolazioni in Italia a gennaio -26,7%

A gennaio le immatricolazioni del gruppo Stellantis in Italia sono state pari a 38.593 unità, in calo del 26,7% rispetto alle 52.635 di gennaio 2021. La quota di mercato del gruppo si attesta al 35,8%, in flessione rispetto al 39,2% di gennaio 2021.Sono 3 i modelli del gruppo Stellantis nella top ten di gennaio. In cima alla classifica Fiat Panda con 9.385 unità vendute, seguita da Dacia Sandero (4.012) e Lancia Ypsilon (3.265). In sesta posizione la Fiat 500X (2.450). askanews

Condividi