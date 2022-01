Allarme sui conti Saipem, la società crolla in Borsa

Saipem crolla a Piazza Affari dopo l’allarme sui profitti. Come riporta l’Adnkronos, il titolo non è riuscito a fare prezzo nei primi minuti di contrattazione, è rientrato agli scambi ed è stato sospeso, arrivando a cedere il 24,5%. Eni, azionista di Saipem al 30,5%, cede lo 0,60%.

I conti di Saipem

In seguito al Consiglio di amministrazione riunitosi nel fine settimana, Saipem ha deciso di rivedere il backlog – impattato dalla pandemia di Covid-19 e dall’aumento dei costi di materie prime e logistica – e di ritirare gli outlook annunciati il 28 ottobre 2021. L’azienda ha spiegato che il bilancio civilistico 2021 è previsto in perdita per oltre un terzo del capitale sociale. Saipem ha quindi avviato contatti con le controparti bancarie e gli azionisti Eni e Cdp Industria per verificare che siano disponibili a supportare una manovra finanziaria.

Eni: “Monitoriamo con attenzione la situazione”

Alla luce di quanto comunicato da Saipem, Eni – tramite un portavoce – fa sapere che sta “monitorando con attenzione la situazione e svolgerà ogni propria valutazione rispetto alle tematiche e agli scenari che verranno presentati dalla società, in coordinamento con Cdp”. https://tg24.sky.it/economia

