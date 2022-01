Malore alla corsa campestre, morto 12enne colpito da arresto cardiaco

TREVISO – E’ stato dichiarato morto poco fa Carlo Alberto Conte il ragazzino di 12 anni padovano che domenica mattina era finito in arresto cardiaco durante il Cross Città della Vittoria, corsa campestre a Vittorio Veneto. Rianimato per oltre mezz’ora, il 12enne era stato elitrasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove è stato ricoverato in Terapia intensiva cardiochirurgica.

12enne colpito da arresto cardiaco

Il malore ha colto il 12enne poco dopo la metà del percorso, un tracciato da un chilometro. Lo hanno visto barcollare e poi cadere a terra. L’atleta, tesserato con le Fiamme Oro di Padova, aveva superato la visita medica di idoneità sportiva lo scorso novembre: era in buona salute. I genitori, Dino Massimiliano Conte e Valentina Ometto, hanno ricevuto in questi giorni moltissime testimonianze di vicinanza e solidarietà. www.ilgazzettino.it

Condividi