Corte Costituzionale elegge nuovo Presidente, favorito Giuliano Amato

Sabato a mezzogiorno la Corte Costituzionale è chiamata a eleggere il nuovo Presidente, in sostituzione del presidente uscente Giancarlo Coraggio di cui scade il mandato martedì prossimo 28 gennaio. In pole per la successione c’è il nome del vicepresidente anziano della Corte Giuliano Amato, il cui mandato alla Consulta scade invece il prossimo 12 settembre.

Non risultano al momento in campo soluzioni alternative a quella dell’ex premier. Alla votazione parteciperà anche il giudice eletto dal Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi che prende il posto di Coraggio, previa convalida dei titoli da parte della Consulta e giuramento al Quirinale nella stessa mattinata del 29.

Subito dopo l’elezione, il nuovo Presidente della Corte costituzionale incontrerà come di consueto i giornalisti. La Consulta ha reso noto che la conferenza stampa si terrà nella sala delle udienze al quinto piano di Palazzo della Consulta alle ore 12,45. (askanews)

Leggi anche

► Davide Rossi e Monte dei Paschi, Giuliano Amato non risponde e insulta

Condividi