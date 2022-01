Quirinale, prof Sinagra: un parlamento illegittimo garantirà l’asservimento della Repubblica agli interessi stranieri

di Augusto Sinagra – DOVRÀ PUR FINIRE TUTTA QUESTA VIOLENZA. Un parlamento dichiarato illegittimamente composto dalla Corte Costituzionale inizierà le votazioni per eleggere un secondo presidente della Repubblica. Dopo discussioni e proposte tra i partiti che ricordano trattative degne di un mercato di frutta e verdura o cosche mafiose in cerca di “equilibri” interni al malaffare, questo parlamento del tutto scollato dalla volontà popolare che esso non rappresenta in niente, e dunque due volte illegittimo, dovrebbe individuare la persona più degna per onestà e competenza, a rappresentare l’Italia all’interno e all’estero e soprattutto a garantire la Costituzione. Non sarà così.

La scelta cadrà su qualche individuo più o meno noto, che dia garanzie per il continuo asservimento della Repubblica ad indegni interessi stranieri. Chiunque risulterà eletto dovrà dare garanzie di ferro affinché continui e si completi il processo di annichilimento economico, sociale, etnico, identitario, culturale della Nazione.

Un vero presidente della Repubblica garante della Costituzione e attento agli interessi nazionali, dovrebbe come primo suo atto sciogliere le Camere dopo aver imposto le dimissioni di questo attuale abominevole governo che sopravvive nella speranza di un sempre maggior numero di Morti, ovviamente causati da Covid, come attestano i falsi numeri ottenuti con la complicità di chi dovrebbe occuparsi della pubblica salute.

Non sarà così e né importa il fatto che il nuovo presidente della Repubblica sarà ancora il risultato di “giochi” inconfessabili e dunque dovrà corrispondere agli impegni presi con gli ambienti che ne hanno voluto la sua elezione, fregandosene dei milioni di poveri e della disperazione di chi è stato derubato del futuro. Quel che importa è che non potrà essere sempre così.

É per questa certezza che continueremo a resistere senza mai cedere neppure un metro.

Siamo noi questa certezza.

AUGUSTO SINAGRA – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO



