Green pass, Giordano: col prossimo Dpcm ti impalano direttamente?

Mario Giordano polemico nei confronti del governo. Il conduttore di Fuori dal Coro, il programma in onda su Rete 4, non ha mai nascosto la sua disapprovazione nei confronti delle nuove limitazioni imposte da Mario Draghi e ministri. Così, in attesa dell’ufficializzazione del nuovo Dpcm, cinguetta al vetriolo.

Col prossimo Dpcm ti impalano direttamente?

“Senza Green pass niente pensione. Il governo dei migliori raggiunge un altro traguardo memorabile sulla strada delle libertà. Il prossimo passo quale sarà? Senza green pass ti portano via la casa? I risparmi? O ti impalano direttamente?”. A differenza di quanto era stato previsto, il certificato verde sarà richiesto anche per ritirare la pensione.

Una norma che a Giordano non va proprio giù. La posizione del giornalista è chiara e ribadita nei tweet precedenti: “Misure necessarie? Draghi stasera spiegherà perché in Gran Bretagna, Svezia o Sudafrica la curva dei contagi scende senza bisogno di uccidere diritto e libertà? Se non lo farà, lo faremo noi domani sera. Chi non urla è complice”. liberoquotidiano.it

Senza #greenpass niente #pensione. Il governo dei migliori raggiunge un altro traguardo memorabile sulla strada delle libertà. Il prossimo passo quale sarà? Senza greenpass ti portano via la casa? I risparmi? O ti impalano direttamente? — Mario Giordano (@mariogiordano5) January 21, 2022

